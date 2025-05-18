شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية تستخرج 6927 بطاقة رقم قومى و22793 مصدرا مميكنا فى 10 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كل الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من إستخراج (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا – أسيوط- شمال سيناء – الدقهلية)، حيث أسفرت جهود تلك القوافل عن إستخراج 6927 بطاقة رقم قومى، و22793 مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك إعتباراً من يوم 17/5/2025.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل 1300 بطاقة رقم قومى و195 مصدراً مميكناً.



كما واصل القطاع الاستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوى الهمم، وإيفاد مأموريات لـ76 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادى الخاصة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ335 مواطنا ومواطنة.

بالإضافة إلى مواصلة استقبال كبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف" بالمركز النموذجى لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ373 مواطنا ومواطنة.