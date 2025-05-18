شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فريق الإدارة المركزية للطب العلاجى يتفقد مستشفيات قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، قيام الإدارة المركزية للشئون العلاجية بزيارة تفقدية لمستشفيات نجع حمادي وقنا العام وأبوتشت الجديدة بمحافظة قنا، لمتابعة جودة الخدمات العلاجية وخدمات الطوارئ المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتكثيف الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة للوقوف على جاهزية المنشأت الطبية، ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير الأداء داخل المؤسسات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة بدأت بزيارة مستشفى نجع حمادي العام، لمراجعة الخدمات العلاجية وخدمات الطوارئ المقدمة للمواطنين داخل المستشفى، حيث تفقد الفريق قسم الاستقبال والطوارئ وتأكد من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، والتسجيل الدقيق لحالات الدخول والحالات الطبية المحولة للأقسام الداخلية، كما تفقد الفريق قسم العناية المركزة والحالات المرضية المحتجزة للتأكد من تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، وكفاءة أجهزة العناية المركزة.

وتابع «عبدالغفار»، أن الفريق تفقد قسم التعقيم المركزي بالمستشفى، للتأكد من تطبيق أعلى درجات الحماية، وتوافر كميات كافية من مستلزمات مكافحة العدوى، لضمان أقصى حماية للفرق الطبية والمرضى المترددين على المستشفى، بالإضافة إلى التوجيه بعقد تدريبات مكثفة للفرق الطبية بالمستشفى على أحدث بروتوكولات مكافحة العدوى.

وأردف «عبدالغفار»، أن الفريق استكمل الزيارة بتفقد قسم الحضانات ومراجعة كفاءة الأجهزة، كما اطلع على بيانات الأطفال المتواجدين في الحضانات والأدوية المستخدمة وفقاً للحالة الصحية لكل طفل، كما راجع الفريق معمل الكيمياء، مع التأكيد على تدريب الفريق الطبي على سحب العينات بصورة صحيحة، مضيفا أن الفريق تفقد بنك الدم وغرفة سحب العينات، وغرفة التبرع بالدم وتجهيزاتها، وأجهزة فصل الدم.

وتابع «عبدالغفار»، أن الفريق راجع وحدة الغسيل الكلوي والتي تضم 29 ماكينة، واطمأن على الحالات المرضية والرعاية الطبية المقدمة لهم ومدى انضباط جلسات الغسيل الكلوي، كما راجع الفريق قسم العيادات الخارجية وتأكد من تواجد الفرق الطبية، وراجع معدلات تردد المرضى عليها، حيث أوصى الفريق بإعادة توزيع الغُرف والأسرة داخل العيادات الخارجية وفقاً لتردد تلك العيادات.

وقال إن الفريق تفقد قسم الرمد واطلع على قوائم عمليات المياه البيضاء والتي بلغت يوم الزيارة 14 عملية مياه بيضاء و4؟عمليات إرتشاح للعين، حيث ناقش الفريق متطلبات القسم من المستلزمات الطبية، كما تم الاتفاق على إعداد خطة لإنشاء عيادة للأورام بالتنسيق مع مركز أورام قنا، وتفعيل وتكويد قسم جراحة العظام وتركيب المفاصل الصناعية بالتنسيق مع أطباء مستشفى قنا العام، وذلك للتوسع في الخدمات العلاجية المقدمة، ودعم المنظومة الصحية.

ومن جانبه، أشار الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي والمشرف على القطاع العلاجي، إلى أن الفريق استكمل جولته بزيارة مستشفى قنا العام، حيث تفقد قسم العناية المركزة وراجع تذاكر الدخول وسجل الحالات بالقسم والبروتوكولات العلاجية المتبعة مع المرضي ومدى التزام الفرق الطبية بتوفير أقصى رعاية صحية، كما تفقد الفريق وحدة القسطرة القلبية ومعدل العمليات الجراحية خلال اليوم للانتهاء من قوائم الانتظار ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

وتابع أن الفريق استكمل جولته بتفقد قسم الحضانات ومراجعة الأجهزة وكفاءتها والحالة الصحية للأطفال بالقسم ومدى تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، موجهاً بإجراء أعمال الصيانة للأجهزة الطبية في مواعيدها المقررة، وتوفير مستلزمات التشغيل بكميات كافية، وتنسيق الخدمات المعملية بين المستشفيات المختلفة لضمان تقديم خدمات معملية متكاملة لأبناء قنا، وموجهاً بوضع خطة للتعاقد مع أطباء التخصصات الحرجة بالتعاون مع الجامعات المصرية.

ولفت الدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية، إلى أن الفريق اختتم جولته في محافظة قنا بزيارة مستشفى أبوتشت الجديد، حيث تفقد خدمات الطوارئ المقدمة بقسم الاستقبال والتسجيل الدقيق لحالات الدخول والتحويلات للأقسام الطبية المختلفة داخل المستشفى وتوافر مستلزمات وأدوية الطوارئ بالإستقبال.

وقال إن الفريق راجع خط سير المريض من قسم الاستقبال إلى الأقسام المختلفة لضمان توفير الخدمة الطبية بصورة سلسة وسريعة، كما تفقد الفريق قسم الحضانات والتي تعمل بطاقة 11 حضانة وتأكد من تقديم الرعاية الصحية للأطفال بكفاءة عالية، موجهاً بسرعة تشغيل أجهزة السِباب والفِنت لضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للأطفال.

وتابع الدكتور عبدالحكيم، أن الفريق تفقد العناية المركزة بالمستشفى والتي تضم 8 أسرة، وراجع الحالات المرضية، وتذاكر الدخول والأدوية المنصرفة والبروتوكولات العلاجية المقدمة لكل مريض ومدى استجابة وتحسن الحالات، موجهاً بزيادة أسرة العناية المركزة لزيادة القدرة الإستيعابية بالقسم، لافتاً إلى تفقد وحدة الغسيل الكلوي والتي تضم 36 ماكينة، وتم مراجعة محطة معالجة المياه المتصلة بقسم الكلي الصناعي والتأكد من تشغيلها بكفاءة، كما تفقد العيادات الخارجية بالمستشفى والتخصصات الطبية المختلفة والتجهيزات الفنية والطبية بتلك العيادات .

وأضاف أن الفريق قام بمراجعة قسم العمليات وأجهزة التعقيم بالقسم، وأجهزة قسم العلاج الطبيعي، وتشغيل كافة الأجهزة الطبية لتحقيق الاستفادة القصوى، موجهاً بزيادة القوي البشرية من الأطباء البشريين والتمريض بالتنسيق مع باقي المستشفيات.