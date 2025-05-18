شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة العمل بأحكام لائحة الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 109 لسنة 2025، قرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، العمل بأحكام لائحة الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد في مركز ومدينة الصف.

ونص قرار محافظ الجيزة رقم 465 لسنة 2025، على أن بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة 2024، بتعيينا محافظًا الجيزة، وعلى كتاب الإدارة المركزية للمجالس واللجان والوحدات المحلية بالمحافظة بشأن موافقة المجلس التنفيذي على اعتماد لائحة العمل بالجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد - مركز ومدينة الصف، قرر:

المادة الأولى: يعمل بأحكام لائحة الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد - مركز ومدينة الصف.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.