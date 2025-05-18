شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز الطبية المتخصصة: تشغيل أول مركز تخصصي لعلاج أمراض الفم بزهراء مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة مها أحمد إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، عن تشغيل مركز طب الأسنان التخصصي بمنطقة زهراء مدينة نصر، والذي يُعد أول مركز أسنان تخصصي بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بوزارة الصحة والسكان.

ويقدم المركز جميع خدمات طب الفم والأسنان باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، ويضم 13 غرفة أسنان و25 كرسياً طبياً، بالإضافة إلى أجهزة أشعة مقطعية وأشعة بانوراما.

اضافت ابراهيم يحتوي المركز على معامل متخصصة في التركيبات الثابتة والمتحركة، بالإضافة إلى معمل خاص بالتقويم.

اوضحت انه يستقبل المرضى طوال أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً.

وتشمل الخدمات المقدمة بالمركز:

علاج العصب

العلاج التحفظي

علاج أسنان الأطفال

زراعة الأسنان

تقويم الأسنان

علاج الأسنان بالليزر

جراحة الفم والأسنان

التركيبات الثابتة

التركيبات المتحركة.



وتقدم وجود عيادات أسنان في 65 مستشفى، بينما تم تجهيز عيادات أسنان في مستشفيات أورام كفر الشيخ، ومستشفى أورام أسوان، ومستشفى أورام ميت غمر.

وتقدم مجموعة من الخدمات المتنوعة، تشمل حشو الأسنان، علاج الجذور، التركيبات الثابتة والمتحركة، خلع الأسنان، علاج اللثة، علاج أسنان الأطفال، التخدير الكامل لذوي الهمم، تقويم الأسنان، زراعة الأسنان، وجراحة الوجه والفكين، تحت رعاية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.

وتقدم أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن خدمات تقويم الأسنان متاحة في عدة مستشفيات منها الزيتون التخصصي، الشيخ زايد التخصصي، جراحات اليوم الواحد المرج، البنك الأهلي للرعاية المتكاملة، جراحات اليوم الواحد بالبساتين، المنصورة الدولي، والسلام التخصصي.

أما خدمة زراعة الأسنان فتتوفر في مستشفيات مثل شرق المدينة، البنك الأهلي للرعاية المتكاملة، دار الشفاء، كفر شكر التخصصي، والمنصورة الدولي.