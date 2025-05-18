الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء 3 مراكز نموذجية للأحوال المدنية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، رقم 696 لسنة 2025، بشأن إنشاء المركز النموذجي بمقر شركة اتصالات مصر بشارع عبد الحميد بدوي أمام بوابة نادي الشمس الرئيسية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012