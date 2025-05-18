شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء 3 مراكز نموذجية للأحوال المدنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ــ إيهاب المهندسالأحد، 18 مايو 2025 09:47 ص
نشرت الجريدة الرسمية، قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، رقم 696 لسنة 2025، بشأن إنشاء المركز النموذجي بمقر شركة اتصالات مصر بشارع عبد الحميد بدوي أمام بوابة نادي الشمس الرئيسية.
وضم القرار إنشاء مركز نموذجي، بمقر شركة اتصالات مصر بشارع البطل أحمد عبد العزيز أمام المصل واللقاح، وإنشاء مركز بمقر شركة اتصالات مصر بشارع طلعت حرب.
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