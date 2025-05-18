شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية برد الجنسية المصرية لـ 63 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 مايو 2025 09:34 ص

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 671 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصا.

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار الداخلية رقم 697 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصا.

بالإضافة إلى نشر قرار الداخلية رقم 730 لسنة 2025 برد الجنسية لـ 21 شخصا، والقرار رقم 731 بشأن منح الجنسية الأجنبية لـ 21 مصريا مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 698 لسنة 2025، منح أجنبي الجنسية المصرية، والقرار رقم 729 لسنة 2025 بإبعاد أجنبي خارج البلاد.

