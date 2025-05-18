شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الحج: وصول 4000 حاج للمدينة المنورة وبدء وصول الرحلات لمكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية ، وصول 4000 حاج من بعثة حج القرعة إلى المدينة المنورة.

وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية أنه تم البدء في توجيه رحلات حجاج القاعة إلى مكة المكرمة بالتوازي مع رحلات المدينة المنورة.

واكد استمرار الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية؛ لنقل حجاج بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة على مدى الأيام المقبلة.

واشار إلى أن مسؤولو بعثة القرعة كانوا في استقبال الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة فور وصولهم؛ وذلك لمتابعة اجراءات الوصول والتفويج إلى مكة المكرمة، استعدادا لتسكينهم في فنادقهم الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف.

ولفت إلى قيام مسئولي بعثة حج القرعة يوميا، بمراجعة إجراءات تسكين الحجاج بمقار اقامتهم، قبل وصولهم؛ للتأكد من جاهزيتها وتزويدها بكافة سبل الراحة لضيوف الرحمن، وكذلك سرعة انهاء اجراءات تسكينهم فور وصولهم بسلامة الله.

وأشار إلى أن خطه التفويج ستكون بسفر نصف الحجاج إلى مطار المدينة المنورة، ويعودون بسلامة الله تعالى إلى أرض الوطن عبر مطار جدة، فيما يسافر النصف الآخر إلى مطار جدة، على أن تكون عودتهم للبلاد عبر مطار المدينة المنورة.

وأكد أنه تم رفع درجات الاستعداد في صفوف ضباط بعثة القرعة بمطاري الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة؛ ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لسرعة انهاء اجراءات وصول الحجاج؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتقديم كافة أوجه الرعاية لضيوف الرحمن، بما يمكنهم من آداء المناسك فى سهولة ويسر.

وقال إن جميع أفراد بعثة حج القرعة يعملون على مدار ال24 ساعة؛ لتقديم كافة التيسيرات لحجاج القرعة، ابتداء من سفرهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية انه قد تم التنبيه على حجاج بعثة القرعة بضروره التعاون مع مسئولي البعثة، والالتزام بالضوابط التي سبق الإعلان عنها، والمعمول بها فى الأراضى المقدسة، والتي تصب جميعها فى مصلحة ضيوف الرحمن وتضمن سلامتهم وراحتهم خلال تأدية المناسك.

من جانبهم أعرب الحجاج عن سعادتهم بالخدمات المقدمة لهم من بعثة القرعة سواء من حيث الاستقبال والتنظيم والتسكين في فنادق قريبة من المسجد النبوي.

واشاد الحجاج بتوافر خدمات مميزة تقدمها ادارة البعثة مثل توافر الخدمات الطبية وتنظيم زيارات جماعية للحجاج لزيارة الروضة الشريفة.

