شكرا لقرائتكم خبر عن متحف شرم الشيخ الدولى يحتفل باليوم العالمى للمتاحف ويفتح أبوابه مجانا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن متحف شرم الشيخ اليوم عن فتح باب الزيارة مجانًا للزوار المصريين، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمتاحف عبر مجموعة من الفعاليات والأنشطة المميزة.

وقال محمد حسن مدير عام محتف شرم الشيخ نحتفل فى هذا اليوم من كل عام باليوم العالمى للمتاحف، هذا الحدث العالمى الهام الذى يسلط الضوء على الدور الذى تلعبه المتاحف فى تنمية المجتمع، وقد جاء موضوع هذا العام بعنوان "مستقبل المتاحف فى مجتمعات سريعة التغير"، ليتم من خلاله التركيز على كيفية مساهمة المتاحف فى عالم يشهد تحولات إجتماعية وتكنولوجية وبيئية متنوعة.

وأضاف محمد حسن مدير عام المتحف تُعد المتاحف أكثر من مجرد أماكن للحفظ؛ فهى تشارك بفعالية فى تشكيل مجتمعات مستدامة، ويتماشى موضوع هذا العام مع ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، الهدف 8 تدعم المتاحف الاقتصادات المحلية من خلال توفير فرص العمل وتقديم برامج تعليمية تمكّن المجتمعات، ولذلك تقوم متاحفنا بعمل تدريبات خاصة بالشباب و تأهيل الكوادر لسوق العمل مما يساعد فى دعم وتعزيز الاقتصاديات المحلية، والهدف 9 تعزيز الإبداع وتبنى التقدم التكنولوجي، حيث تدفع المتاحف عجلة الابتكار وتحسّن إمكانية الوصول، وفى هذا الصدد تقدم المتاحف فعاليات تفاعلية مع الجمهور بتقنيات تكنولوجية مثل استخدام تقنية ال VR و توفير شاشات لتحقيق هذا الهدف، والهدف 11 تسهم المتاحف فى تطوير المدن المستدامة من خلال كونها مراكز ثقافية تعزز الشمولية والمرونة والحفاظ على التراث. كما تسعى المتاحف لزيادة الوعى بأهمية التراث والاستدامة الثقافية والبيئية عن طريق إقامة فعاليات و ندوات وأنشطة لجميع فئات المجتمع ومختلف الفئات العمرية لتنمية ثقافتهم وتعريفهم بشكل أكبر عن الاستدامة والتراث وكيفية الحفاظ عليه، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى تعزيز مفهوم الاستدامة البيئية وتبنى الممارسات التى تدعم هذا التوجه الهام.