شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. استمرار الموجة شديدة الحرارة جنوبا وانخفاض تدريجى بهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 18 مايو 2025، انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ومتوقع اليوم طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، واضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 36 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 26 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 25 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 46 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 47 درجة.

الصغرى 28 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 47 درجة.

الصغرى 29 درجة.