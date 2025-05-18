شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تستمر اليوم فى صرف مساعدات تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، في صرف مساعدات الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر مايو 2025 "للأسر الأولى بالرعاية"، مع تيسير إجراءات الصرف بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي.

وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على صرف مساعدات تكافل وكرامة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأكثر احتياجا، حيث بدأ البرنامج عام 2015 بعدد الأسر المستفيدة 1.7 مليون أسرة، وعلى مدار الـ10 سنوات الماضية خدم البرنامج إجمالى 7.7 مليون أسرة، وتخارج 3 ملايين أسرة من البرنامج لتحسن وضعهم أو خروجهم من دائرة العوز، ليصل العدد الحالي للأسر المستفيدة من البرنامج اليوم إلى 4.7 مليون أسرة، جميعهم لم يستفيدوا بالدعم النقدى المشروط فقط، بل من حزمة الحماية الاجتماعية وكذلك خدمات برنامج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، وشهادات محو الأمية كما تتوسع الوزارة فى برامج الحماية الاجتماعية .