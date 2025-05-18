شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر اليوم الأحد أول أفواج حج الجمعيات الاهلية الى الأراضي المقدسة، حيث سيصل الفوج الأول إلى المدينة المنورة، ثم تتوالى الرحلات بالتنسيق مع شركة مصر للطيران إلى الأراضي المقدسة .

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد التقت أعضاء البعثة الإشرافية لحج الجمعيات الأهلية بالوزارة، وذلك قبل انطلاق أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة اليوم الأحد، لافتة الى أن هذه الرحلة المباركة، تعد أنبل المهام التي تقوم بها الوزارة وهي خدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكدة أنها ستكون على تواصل دائم مع بعثة حج الجمعيات الأهلية للاطمئنان على كافة الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية.