شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مواعيد امتحانات الترم الثانى لطلاب أولى وثانية ثانوى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 مايو 2025 06:00 ص

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة الجيزة، 21 مايو الجاري، وذلك حسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ووفقًا لجداول الامتحانات، تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، حسب المواعيد التالية:

- امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي (العام) تبدأ يوم 21 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

- امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي (للصم وضعاف السمع والمكفوفين) تبدأ يوم 21 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

وبدأت الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، الاستعداد لتنظيم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وذلك بعد اعتماد مواعيد وجداول الامتحانات من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تكون الأسئلة الخاصة بامتحانات نهاية العام لصفوف النقل محددة وواضحة فى صياغتها اللغوية، مع التأكيد على وضوح الفكرة والصياغة اللغوية للامتحانات بحيث يتم التركيز على الأسئلة التى تخدم الفهم ونواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية.

وطالبت الوزارة بأن تكون الأسئلة قادرة على التمييز بين المستويات المعرفية الخاصة بالطلاب، وتغطى الأسئلة مستويات الصعوية المختلفة، وتكون أسئلة الورقة الامتحانية فى حدود المقرر الدراسى المستهدف، وتتوزع على نواتج التعلم المادة وفق الوزن النسبى لها، وتتدرج فى الورقة الامتحانية من السهل إلى الأصعب.