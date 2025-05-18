شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة: توفير خدمة طبية مجانية متميزة للمواطن البسيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور - حمودة الجزار، رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة، عددا من المنشآت الطبية بقطاع جنوب القاهرة، حيث تفقد مركز طبى 120 فدان بمدينة 15 مايو، بالإضافة إلى تفقده لمستشفى حلوان العام ومستشفى التبين المركزى، وذلك للوقوف على مدى جاهزية واستعداد تلك المنشآت الطبية لاستقبال المواطنين ومدى جودة الخدمات الطبية المقدمة.

استهل الزيارة بتفقد مركز طبى 120 فدان بمدينة 15 مايو، حيث راجع جميع أقسام المركز وما انتهت إليه أعمال المراجعة استعداداً للزيارة المرتقبة من لجنة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ( GAHAR ).

أكد ( الجزار ) خلال تفقده لأقسام المركز، أن الحصول على اعتماد ( GAHAR ) يعتبر وساما يضمن معايير جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وأنه دلالة على أن جميع الأطقم الطبية والإدارية بالمركز على دراية كاملة بالواجبات المنوطين بتنفيذها وحقوق المواطن متلقى الخدمة الطبية.

أضاف ( الجزار ) أنه بات وشيكاً الحصول على اعتماد ( GAHAR ) خاصة والجهد المبذول من الأطقم الطبية والإدارية بالمركز وعلى رأسهم مدير المركز الدكتور يوسف عماد، والمتابعة الإشرافية للطاقم الإدارى بمنطقة مايو وعلى رأسهم السيد الدكتور مجدى عابد، وأن الجميع على قدم وساق فى ورشة عمل على مدار الساعة للحصول على اعتماد الهيئة ( GAHAR ).

اختتم الزيارة بتوجيه الشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية والإدارية بالمركز وعلى رأسهم السيد الدكتور يوسف عماد - مدير المركز - والطاقم الإدارى بالمنطقة وعلى رأسهم السيد الدكتور - مجدى عابد، مدير المنطقة، وحثهم على بذل المزيد من العطاء والاستمرارية فى تقديم خدمات طبية متميزة

وتابع الزيارة بالمرور على مستشفى حلوان العام، حيث رافقه اللواء، عبد النعيم حامد، عضو مجلس النواب - حيث بادر النائب بتقديم الدعم بتوفير عدد من أجهزة التكييف الحديثة بالعناية المركزة وبعض أقسام المستشفى - وإجراء تطوير جزئى لمغسلة المستشفى.