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اليوم.. آخر فرصة للتقديم على فرص عمل فى السعودية بمرتبات تصل لـ11 ألف ريال

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اليوم.. آخر فرصة للتقديم على فرص عمل فى السعودية بمرتبات تصل لـ11 ألف ريال

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القاهرة - سامية سيد - تنتهى وزارة العمل، اليوم، الأحد، من تلقى طلبات التقديم على 81 فرصة عمل للكوادر المصرية للعمل في مجال القطاع الهندسي بشركة للخدمات الاستشارية السعودية بالمملكة العربية السعودية، وذلك برواتب شهرية تبدأ من 5000 ريال وتصل إلى 11 ألف ريال شهريا.

ودعت الشباب المتخصص في المجالات المطلوبة- تقديم السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي: [email protected]، علمًا بأن التقديم بدأ من الأربعاء الماضى الموافق 14-5-2025 ، واستمر لمدة 5 أيام، أى حتى اليوم الأحد.

مميزات هذه الفرص الجديدة:

- الشركة تدفع بدل سكن 25% من الراتب الاساسي شهريا.
- دفع بدل انتقال ومكافأت نهاية خدمة.
- تأمين طبي.
- تذاكر سفر سنويا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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