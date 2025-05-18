شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشروط المطلوبة لاعتماد تاجر تموينى مستجد والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل العديد من المواطنين الراغبين في بدء مشروع جديد عن شروط اعتماد تاجر تمويني مستجد من وزارة التموين، خاصة مع التوسعات في شبكة منافذ توزيع السلع التموينية على مستوى الجمهورية.

وفيما يلي أهم الاشتراطات المطلوبة للتقدم كموزع تمويني جديد:-

1. محل تجاري مرخص بمساحة لا تقل عن 30 مترًا، مستوفٍ للشروط الصحية، ومجهز بثلاجة عرض ومخزن.

2. سجل تجاري (لا يُشترط مرور سنة على القيد).

3. الطلب مقدم من شخص كامل الأهلية، وغير عامل بالحكومة أو قطاع الأعمال العام.

4. السمعة والسلوك، لم يُسبق الحكم عليه في قضايا تموينية أو جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

5. وجود بطاقة ضريبية، وشهادة صحية، وصحيفة حالة جنائية حديثة.

6. تقديم كشوف ترغيب بعدد من بطاقات التموين (وفق احتياج المنطقة).

7. التوقيع على إقرار وتعهد بشراء ماكينة الصرف وصيانتها على نفقته الخاصة.