شكرا لقرائتكم خبر عن فرص للعمل فى مجال تربية المواشى بالأردن.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة العمل، أمس، السبت، توفير 5 فرص للعمل في مهنة "عامل تربية مواشي"، بشركة زراعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، براتب 300 دينار أردني كل شهر، مع ضرورة وجود خبرة عام على الأقل في تربية الأبقار الحلوب، وأن يكون خاليا من فيرس c، وألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن، ولم يمض على التسفير 5 سنوات، وألا يكون غادر" المملكة" خلال الفترة من31-5-2020 حتى31-5-2021 .

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن هذه الفرص تأتى فى إطار "الربط الإلكتروني" الذي جرى تفعيله باتفاق بين وزير العمل محمد جبران، ونظيره الأردني د. خالد البكار.

وأوضحت أن التقديم على الرابط التالي،والضغط على بند مهنة "عامل تربية مواشي"، وذلك من بداية من أمس السبت الموافق17-5-2025، ولمدة 5 أيام: للتقديم الضغط هنا