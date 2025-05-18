شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا الأغذية: الذكاء الاصطناعى أحدث نقلة نوعية فى مجال اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السيد شريف مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، إن قطاع تكنولوجيا اللحوم يعاني من عدة تحديات تؤثر على كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات.

أضاف شريف، أن أبرز هذه التحديات الاعتماد الكبير على الأساليب اليدوية في المراقبة واتخاذ القرارات، مما يؤدي إلى بطء الاستجابة للمشكلات مثل ظهور الأمراض أو تراجع جودة اللحوم ومع التطور التكنولوجي السريع، برز الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي في تطوير مختلف القطاعات، ومنها صناعة اللحوم، التي تُعد من الصناعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

أوضح شريف، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة فعالة ومتقدمة تُستخدم على نطاق واسع في مجال تكنولوجيا اللحوم، بداية من تربية الحيوان والإنتاج حتى المعالجة والتوزيع.

وأشار إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يساهم في الحد من الفاقد، وزيادة الإنتاج، وخفض التكاليف، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على البيئة، خاصة أن قطاع الإنتاج الحيواني يُعد من المصادر الرئيسية لانبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي أحدث نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا اللحوم، من خلال تحسين عمليات الإنتاج، وتعزيز جودة المنتجات، والكشف عن حالات غش اللحوم بدقة، باستخدام تقنيات مثل الرؤية الحاسوبية Computer Vision والتعلم الآلي Machine Learning حيث تتيح هذه الأنظمة تحليل الصور المجهرية والتركيب الكيميائي للحوم، مما يساعد في التعرف على الغش، مثل خلط أنواع مختلفة من اللحوم أو إضافة مواد غير مصرح بها، إلى جانب الكشف عن مدى فساد اللحوم والحمل الميكروبي بها، باستخدام أجهزة حديثة مثل AI-Nose. .

كما يستخدم الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة اللحوم ومعالجتها من ضبط عمليات الذبح والتقطيع وذلك عبر أنظمة ذكية تحدد بدقة نقاط القطع لتحقيق أعلى كفاءة وتقليل الفاقد.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم في تطوير بدائل نباتية للحوم باستخدام تقنيات متقدمة مثل الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد التي تُحاكي الطعم والملمس الحقيقي للحوم. وتُستخدم تقنيات التعلم الآلي أيضًا لمراقبة صحة الحيوانات، والتنبؤ بالأمراض، وتحسين التغذية والنمو. وبالإضافة إلى ذلك، يدعم الذكاء الاصطناعي التوجه نحو إنتاج اللحوم المزروعة معمليًا، التي تمثل بديلًا مستدامًا لتلبية الطلب العالمي المتزايد على البروتين الحيواني، مع تقليل الأثر البيئي الناتج عن أساليب الإنتاج التقليدية.

