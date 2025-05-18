شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 245 يوما من محاكمة المتهمين.. أبرز محطات حادث تصادم قطارى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

أسدلت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السابعة، الستار في قضية محاكمة 9 متهمين في حادث تصادم قطارين بمنطقة الكوبري الجديد بدائرة قسم ثانى الزقازيق بمحافظة الشرقية، والمعروفة إعلاميا باسم "حادث قطاري الشرقية"، والتى راح ضحيتها 4 أشخاص، وإصابة 52 شخصا من ركاب القطارين حضوريا بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين الأول والثانى وتغريمهما 10 آلاف جنيه، والحبس مع الشغل 10 سنوات لباقي المتهمين من السابع إلى التاسع، وعزلهم جميعا من وظيفتهم لمدة 3 سنوات، تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة، مع نشر منطوق الحكم بالوسيلة المناسبة على نفقة المتهمين.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي أحمد رجب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسام محمد مكاوي وحسام الهجرسي وخالد عودة، وسكرتارية أحمد غريب وأحمد طلبة.

”الخليج 365” يوضح في النقاط التالية أبرز محطات القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادث قطاري الشرقية".

1- وقع الحادث في السادسة و36 دقيقة من مساء يوم 14 سبتمبر من عام 2024 المنقضى، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إشارة من أحد المواطنين من ركاب القطار، لشرطة النجدة، بوجود حادث تصادم قطارين أمام مزلقان الجمباز بشارع الحمام.

2- بعد دقيقتين من الحادث تحركت 34 سيارة إسعاف إلى المكان نظرا لقرب موقع الإسعاف من الحادث، فيما تحركت الأجهزة الأمنية بأقسام أول وثان ومركز الزقازيق، وقيادات أمن الشرقية، إلى البلاغ فور 3 دقائق من الحادث لكونه يقع على بعد أمتار من مبنى مديرية أمن الشرقية.

3- تبين أثناء انتظار قطار رقم 636 القادم من محطة المنصورة ومتوجه إلى محطة القاهرة، تفاجأ قائد القطار باصطدام قطار 281 بالجرار الكندي والمنطلق من الزقازيق إلى الإسماعيلية.

4- تسابقت قوات الدفاع المدنى والأجهزة الأمنية، فى استخراج الجثامين من داخل العربة الأولى بالقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجهاً إلى الإسماعيلية، وسط حشود من الأهالي بالمنطقة للتطوع لمساعدة رجال الإنقاذ.

5- أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 52 تم نقل المصابين إلى مستشفيات الزقازيق الجامعى، والأحرار التعليمى ومستشفى العبور، ونقل جثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى.

6- وصول فريق من رجال النيابة العامة، إلى مستشفى الزقازيق الجامعى والأحرار التعليمي لسماع أقوال المصابين حول الحادث.

7- وصول المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إلى موقع الحادث واستمع لشهود العيان وأعطى تعليماته بسرعة رفع الأعمال والعربات لفتح الطريق للقطارات.

8- وصول الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لزيارة المصابين داخل مستشفىي الزقازيق الجامعى والأحرار التعليمى، للاطمئنان عليهم، وأثناء تواجدها فى مستشفى الأحرار، طلبت منها سيدة فقدت ابنتها وحفيدتها فى الحادث، سرعة إنهاء الإجراءات وإلقاء نظرة أخيرة عليهم داخل المشرحة، اصطحبتها الوزيرة إلى المشرحة واحتضنتها وواستها، وأعلنت صرف التعويضات اللازمة لأسر ضحايا الحادث، وكذلك تعويض المصابين حسب الضرر الواقع عليهم وفقا لنسب العجز.

9- النيابة العامة بقسم ثانى الزقازيق، باشرت التحقيقات فى الحادث ،للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث،وأطلبت بتشكيل لجنة فنية من المهندسين المختصين لتحديد الأسباب الفنية وراء الحادث، وصرحت بدفن المتوفين.

10- شيعت جنازات المتوفيات: هبة إبراهيم السيد، 36 عاما، وشقيقتها شيماء، 26 عاما، وابنة الثانية الطفلة وعد صلاح، 5 أعوام، في جنازة مهيبة بناحية شارع فاروق في مقابر المبرز بمدينة الزقازيق، وسط بكاء وحزن المشيعين، وجنازة مسن توفي بعد 12 ساعة من حدوث إصابته بمقابر الأحرار.

11- انتظام حركة سير القطارات بطريق الزقازيق المنصورة بعد توقف دام لأكثر من 12 ساعة

12- النيابة توجه تهم الإهمال إلى 9 من سائقى ومراقبى هيئة السكة الحديد في الحادث .

13- النائب العام يأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق المختصة التى أسدلت الستار على القضية بإصدار حكمها اليوم، بعد تداول القضية على مدار 3 جلسات.

14- أصدرت المحكمة حكمها حضوريا بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين الأول والثانى وتغريمهما عشرة آلاف جنيه، والحبس مع الشغل عشرة سنوات لباقي المتهمين،وعزلهم جميعا من وظيفتهم لمدة ثلاثة سنوات،تبدا من نهاية تنفيذ العقوبة، مع نشر منطوق الحكم بالوسيلة المناسبة على نفقة المتهمين.



تصادم القطارين



جانب من الحادث