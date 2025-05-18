شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المعلومات عن الأتوبيس الترددى بعد التشغيل التجريبى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 مايو 2025 12:00 ص

شغلت وزارة النقل 14 محطة للاتوبيس الترددى، على الطريق الدائرى فى مرحلته الأولى من محطة أكاديمية الشرطة حتى محطة نزلة قليوب.

أهم المعلومات عن المشروع:

المرحلة الأولى من أكاديمية الشرطة وحتى تقاطع الدائري مع طريق إسكندرية الزراعي

الراكب يصل للمحطات عبر كباري أو أنفاق المشاة

يوجد بوابات إلكترونية بالمحطات شبيهة بالمترو

سيتم تسيير 100 أتوبيس كهربائي في المرحلتين الأولى والثانية

الأتوبيسات كهربائية منتجة محليا

يوجد محطة شحن رئيسية و3 محطات شحن فرعية

زمن التقاطر 3 دقائق وستصل لـ1.5 في أوقات الذروة

تم الربط بين المحطات والمواقف أسفل الطريق الدائري

مشروع الأتوبيس الترددي BRT يضم 48 محطة

المرحلة الثانية تضم 21 محطة من المشير طنطاوى حتى تقاطع الفيوم

المرحلة الثالثة بها 13 محطة من اسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوى



أهم المعلومات عن الاتوبيس الترددى أهم المعلومات عن الاتوبيس الترددى