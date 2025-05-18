شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات لمحصول الذرة الشامية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 مايو 2025 01:00 ص

أصدرت وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز نشرة بأهم التوصيات الواجب على على مزارعي محصول الذرة الشامية مراعاتها، خلال شهر مايو.

وتمثلت التوصيات أبرز التوصيات الخاصة بـ زراعة محصول الذرة الشامية في الآتي:

أنسب ميعاد للزراعة يكون خلال شهر مايو، حيث تسمح الظروف المناخية بنمو نباتات الذرة نمواً جيداً وتقلل الإصابة بالثاقبات.

تم استنباط مجموعة من الهجن الفرديـة والثلاثية عاليـة الإنتاج ومقاومـة لمرض الشلل (الذبول المتأخر) والتى تجود زراعتها بالأراضى القديمة والجديدة.

الهجن الفردية:

البيضاء: جيزة 10، 128، 130، 131، 132.

الصفراء: جيـزة 162، 166، 167، 168، 173، 176، 178، 180.



الهجن الثلاثية:

البيضاء: جيزة 310، 314، 321، 324، 329.

الصفراء: جيزة 352، 353، 360، 368، 369، 370.

يمكن الحصول على هذه الهجن من وحدة إنتاج التقاوي المحسنة للحاصلات الحقلية بقسم بحوث الذرة الشامية – معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية والمحطات البحثية التابعة له ومنافذ الإرشاد الزراعي والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بالمحافظات والشركات الخاصة لإنتاج التقاوي.

يوجد هجن فردية وثلاثية بيضاء وصفراء تمتلكها بعض الشركات الخاصة.

معدل التقاوي (10 – 12) كجم للفدان من الهجن الفردية، 14 كجم من الهجن الثلاثية بواقع حبتين في الجورة وتقل الكميات عن ذلك في حالة الزراعة الآلية حيث يصل معدل التقاوي إلى 8 كجم للفدان من الهجن الفردية، 10 كجم للفدان من الهجن الثلاثية.

تجود زراعة الذرة في الأراضي الخصبة جيدة الصرف والتهوية والخالية من الملوحة. وفى حالة الأراضي الجديدة تراعى عملية الخدمة والتسميد بمعدلاته والري بأنظمته المختلفة حسب نوع وطبيعة التربة.