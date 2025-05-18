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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 18-5-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 18-5-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأحد، 18 مايو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 17-5-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:19  ص
موعد صلاة الظهر 12:51 ص
موعد صلاة العصر 28: 4
موعد صلاة المغرب 7:44 م
موعد صلاة العشاء  9:12

الإسكندرية        

وقت صلاة الفجر 4:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:57
موعد صلاة العصر 4:36
موعد صلاة المغرب 7:51 م
موعد صلاة العشاء 9:22 م. 
    

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:14
موعد صلاة الظهر 12:47 م
موعد  صلاة العصر 4:25 م
موعد صلاة المغرب 7:41 م
موعد صلاة العشاء 9:10  م.        
 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:15
وقت صلاة الظهر 12:39
موعد صلاة  العصر 4:11 م
وقت صلاة المغرب 7:27 م
وقت صلاة العشاء 8:53 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:33  ص
موعد صلاة الظهر 12:45 ص
موعد صلاة العصر 08: 4
موعد صلاة المغرب 7:25 م
موعد صلاة العشاء 8:47

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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