شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: كلمة الرئيس في القمة العربية تعكس موقف مصر الثابت تجاه فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، تحية تقدير واحترام للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على كلمته التي ألقاها اليوم في القمة العربية المنعقدة في بغداد، واصفًا إياها بـ"المضيئة والمشرفة"، مؤكدًا أنها عبّرت بصدق عن صوت مصر العروبي ومواقفها الثابتة تجاه قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وقال النبراوي: "في وقتٍ اختلطت فيه المواقف، وتخاذل فيه البعض، جاءت كلمة الرئيس لتعبر عن ضمير الشعوب العربية، ولتؤكد أن أمن فلسطين من أمن مصر، وأن كرامة الأمة لا تتجزأ، ولا مجال للمساومة على حقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "لم تكن كلمة الرئيس مجرد خطاب سياسي عابر، بل موقفًا تاريخيًا مشرفًا، وسط صمتٍ مطبق ومواقف باهتة. لقد جسّدت التزام مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها القاطع لأي تفريط في الحقوق التاريخية، أو قبول بالتهجير أو كسر إرادة الشعب الفلسطيني".

وأكد النبراوي أن المهندسين، كجزء لا يتجزأ من نسيج الوطن، يعتزون بهذا الموقف الوطني الشجاع الذي يكتب لمصر صفحة جديدة في سجل الدفاع عن القيم والمبادئ. واختتم قائلًا: "سنظل نفتخر بأن صوت مصر سيبقى عاليًا صادحًا بالحق، حين تصمت الأصوات أو تتردد".



