شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: الرئيس السيسي جعل لنا كرامة وده عندنا بالدنيا كلها والان مع تفاصيل الخبر

وجه محمد جبران، وزير العمل، التحية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب حفاظه على استقلالية القرار المصري، وكرامة المصريين.

جاء ذلك خلال ختام الملتقى الثاني للهجرة غير الشرعية، الذي ينظمه اتحاد شباب المصريين بالخارج ، ببورسعيد والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب ، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ووزير العمل محمد جبران ، ومحافظ بورسعيد اللواء محب حبشي ، والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ومحمد عبدالعزيز وكيل وزارة الشباب ، الي جانب الاعلامي علاء خليل والمحاسب محمد شحاتة والمحاسب شريف النسيرى أعضاء مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج.

وقال وزير العمل :"الرئيس عبدالفتاح السيسي جعل لنا كرامة.. وده عندنا بالدنيا " مؤكدا أن الشباب المصري عليه دور كبير بأهمية التسلح بالعلم والوعي الجيد ، وذلك من أجل قطع الطريق علي اي محاولات للنيل من شباب مصر ، متابعا :" أملنا في الشباب كبير جدا ".

وأعلن وزير العمل عن تقديم هدية لشباب بورسعيد ، بمناسبة وجوده في المدينة الباسلة ، وهي تقديم 500 منحة مجانية للشباب في مختلف المهن ، علي أن يتم ترشيحهم من قبل المحافظ اللواء محب حبشي ،مؤكدا أنه سقوم بتسليم 1200 فرصة عمل لشباب دمياط خلال أيام .

وطالب وزير العمل الشباب ، بضرورة أن يبذل قصارى جهدهم من أجل إثبات الذات ، لافتا إلي أنه من أسرة متوسطة من محافظة قنا وكافح حتي وصل إلي منصب وزير العمل بعد انا كان موظف بوزارة البترول ثم رئيس نقابة البترول ، ليصبح رئيس اتحاد عمال مصر ،لافتا إلي أن وزارة العمل حريصة علي تأهيل الشباب جيدا، ليتمكنوا من الالتحاق بسوق العمل وهم مؤهلين بصورة جيدة .

وأوضح وزير العمل، أن التدريب مرتبط بالتعليم فلابد من وجود تعليم جيد حتي نثقل ما تعلمناه ، بالتدريب ، موجها التحية لوزير التربية علي مجهوده الكبير قائلا :وزير التعليم تحمل ما لا يتحمل أحد ، ونجح في عودة الطلاب للمدارس، مؤكدا أن العمل بيت وزراء الحكومة عمل تكاملي .

من جانبه وجه الدكتور محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، الشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لحفاظه علي الدولة المصرية متابعا، الرئيس السيسي يعمل بشرف في وقت عز فيه الشرف .