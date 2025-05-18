شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: لا وباء في الثروة الداجنة ونسب النفوق طبيعية ولا تتجاوز 6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن ما يُثار بشأن وجود "وضع وبائي" ونسب نفوق مرتفعة فى الثروة الداجنة، كلام مبالغ فيه وعارٍ تمامًا من الصحة، مؤكدًا أن نسبة النفوق الموسمية نتيجة التغيرات المناخية فى مثل هذا التوقيت من العام لا تتجاوز 3% إلى 6% كحد أقصى، وهى نسب متعارف عليها دوليًا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج كلمة أخيرة على قناة on: أن هذه النسب تقع ضمن نطاق المزارع المفتوحة التى لم تُطور أنظمتها، رغم توافر مبادرة أطلقها البنك المركزى، بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم صغار المربين بفائدة لا تتجاوز 5%، مشيرًا إلى أن بعض المربين استفادوا من المبادرة، بينما لم يبادر آخرون للاستفادة منها.

وتابع الوزير: "لدينا أكثر من 27 ألف مزرعة فى مصر، والحديث عن نفوق 30% من الإنتاج الداجنى يعنى أننا فقدنا إنتاجية نحو 8 آلاف مزرعة، وهو كلام غير دقيق ومبالغ فيه".

وأشار إلى أن حجم إنتاج الدواجن فى مصر يبلغ نحو 1.55 مليار طائر سنويًا، ما يغطى 98% من احتياجات السوق المحلى. كما بلغ حجم إنتاج بيض المائدة نحو 15.5 مليار بيضة سنويًا، محققًا اكتفاءً ذاتيًا كاملًا.

كما لفت وزير الزراعة إلى أن حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن تجاوز 100 مليار جنيه، متسائلًا: "إذا كانت هناك أزمة كما يردد البعض، فكيف نتلقى طلبات تصدير من بعض مزارع الدواجن وبيض المائدة؟ وكيف تنخفض أسعار الدواجن إذا كان هناك نقص فى المعروض كما قال البعض ؟".

وحول ما يُثار بشأن نقص اللقاحات، أكد الوزير: "لدينا كميات كافية من اللقاحات لمن طلبها". وختم الوزير تصريحه بالإشارة إلى أنه رغم عدم دقة ما يُشاع، فقد تم تشكيل لجنة ستبدأ عملها خلال 24 ساعة، وستقوم بمباشرة زيارات ميدانية للمزارع للوقوف على حقيقة الوضع على أرض الواقع.