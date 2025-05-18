شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا انكسار الموجة الحارة على أنحاء الجمهورية ما عدا الأقصر وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن انكسار الموجة شديدة الحرارة غدًا، والتي ضربت البلاد خلال الساعات الماضية، وبلغت ذروتها اليوم.

وأوضحت غانم أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة اليوم بلغت 40 درجة مئوية في الظل، بينما وصلت المعدلات إلى 46-47 درجة مئوية في جنوب البلاد، خاصة في محافظات الأقصر، أسوان، ومناطق من أسيوط.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON:"الإحساس بدرجات الحرارة اليوم كان أعلى من القيم المُسجلة، خاصة في حال الوقوف المباشر تحت أشعة الشمس أو التعرض لها لفترات طويلة".

وتابعت: "اعتبارًا من غدٍ، نشهد انكسارًا في الموجة الحارة، حيث تنخفض درجات الحرارة من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد بمقدار يتراوح بين 5 إلى 6 درجات مئوية، لتسجل العظمى في القاهرة غدًا نحو 35 درجة مئوية".

وحذرت من استمرار الموجة شديدة الحرارة في محافظتي الأقصر وأسوان غدًا، مع توقعات بوصول درجات الحرارة إلى ما بين 46 و47 درجة مئوية.

وعن وضع الأتربة والغبار قالت: اعتباراً من الغد تختفي موجات الأتربة والغبار حتى القاهرة مع إستمرارها على الصعيد غداً". وعن وجود موجات حارة خلال الفترة المقبلة قالت: "وارد حدوثها قد تكون أقل من الأخيرة لكنها متوقعة".

وأشارت إلى أن أعلى قيم لدرجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة تسجل خلال الفترة الأخيرة من فصل الربيع قائلة : أعلى قيم درجات حرارة سجلت على مدار الأعوام الماضية كانت في الفترة الأخيرة من فصل الربيع حيث بلغت حدى بعض الموجات حيث سجلت الحرارة في القاهرة درجات 44 درجة مؤية".