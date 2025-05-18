شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تُحذر من فوضى المحتوى الكاذب: لا تشارك جريمة.. وبلّغ فورًا على 01229869384 والان مع تفاصيل الخبر

تهيب النيابة العامة بالمواطنين ضرورة الالتزام بالقانون وعدم نشر أو تداول مقاطع مرئية أو صور تنتهك خصوصية الأفراد دون موافقتهم، أو نشر أخبار كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام وتكدير السلم والأمن المجتمعي، مؤكدة أن هذه الأفعال تُعد جرائم يعاقب عليها القانون.

وتدعو النيابة العامة الجميع إلى التبليغ عن أي جرائم إلكترونية أو محتوى مخالف عبر الوسائل الرسمية، أو من خلال الرقم (01229869384) المخصص لتطبيق واتس آب لتلقي البلاغات مباشرة.

ويأتي هذا في أعقاب ما رصدته الأجهزة الأمنية من تداول مقطع فيديو على موقع “فيسبوك” يُظهر واقعة اختطاف طفل على يد قائد دراجة آلية، تضمن عبارات تُروّج لانعدام الأمن في الشارع المصري. وقد تبين أن الواقعة تعود إلى فبراير الماضي بمحافظة الجيزة، وكانت ناتجة عن خلافات أسرية بين الزوجين بشأن رؤية الأطفال، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها في حينه.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم أعاد نشر الفيديو بهدف زيادة التفاعل وتحقيق أرباح مادية، رغم علمه بأن الواقعة قديمة. وبناءً عليه، أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام احتياطيًا وجارٍ استكمال التحقيقات.

وفي الختام أكدت النيابة العامة للجميع: وعيكم هو خط الدفاع الأول ضد الشائعات والمحتوى المُضلل.