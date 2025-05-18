شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: تقدم جزئي في مفاوضات صفقة التبادل ووقف الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، أن هيئة البث الرسمية الإسرائيلية نشرت تفاصيل مقترح جديد يجري تداوله ضمن مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، والذي يتضمن الإفراج عن 10 من المحتجزين الإسرائيليين الأحياء دفعة واحدة، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، دون تحديد الأسماء أو عدد الأسرى أو ما إذا كانوا من أصحاب الأحكام العالية أو الذين تفرض إسرائيل «فيتو» على الإفراج عنهم.

وأوضحت «أبو شمسية» خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، أن هيئة البث أن المقترح يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار لمدة تتراوح بين شهر ونصف وشهرين، تُستكمل خلاله المفاوضات للوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وأن اليوم العاشر من تنفيذ الصفقة سيشهد تقديم حركة حماس معلومات محدثة عن الحالة الصحية للمحتجزين، سواء الأحياء أو المتوفين.

وأكدت أنه بحسب قناة «كان 12» الإسرائيلية، فإن هناك تحركًا في ملف المفاوضات، لكنه لم يصل بعد إلى «اختراق حاسم»، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مدد بقاء الوفد التفاوضي حتى مساء الأحد لمتابعة التطورات ومناقشة العرض الجديد.

وتابعت مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة أن هناك تقدمًا ملموسًا في المفاوضات، لكن التوصل إلى اتفاق يحتاج لبضعة أيام إضافية، وأن الجانب الإسرائيلي يصر على استعادة جميع المحتجزين دون ربط ذلك بإنهاء الحرب على قطاع غزة، في وقت تتواصل فيه الضغوط العسكرية والغارات الإسرائيلية المكثفة كوسيلة للضغط على الفصائل الفلسطينية.