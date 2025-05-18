شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطوات الحصول على إعانات ومساعدات من بنك ناصر الاجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

يبحث عدد كبير من المواطنين عن دور بنك ناصر الاجتماعي في دعم المواطنين، خصوصًا غير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يصرف البنك الإعانات والمساعدات للفئات المستحقة.

أنواع المساعدات المقدمة:1. ذوي الاحتياجات الخاصة:- المساعدة في شراء كراسي متحركة، دراجات بخارية، وأجهزة تعويضية.2. العمليات الجراحية الكبرى:- زراعة الكبد أو الكلى، وقوقعة الأذن، بالتعاون مع المستشفيات الحكومية.3. دعم نقدي:- لمرضى الأمراض المزمنة والمستعصية.- للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.4. دعم في حالات الطوارئ والكوارث:- زلازل، سيول، حوادث قطارات وغيرها (مساعدات نقدية أو عينية). الشروط والمستندات:- للأمراض المزمنة: بحث اجتماعي، تقرير طبي من مستشفى حكومي عليه خاتم شعار الجمهورية، صورة بطاقة الرقم القومي سارية.- للعمليات الجراحية: يتم التعاون مع المستشفيات الحكومية مباشرة، والمستشفى بتخاطب البنك ببيانات الحالات.- لشراء الأجهزة والدراجات: يتم التنسيق مع لجان الزكاة التابعة للبنك، تقديم بحث اجتماعي، أوراق الكومسيون الطبي، وصورة البطاقة.- في جميع الحالات: تقديم المستندات للبنك، يتم دراسة الحالة وتحديد قيمة المساعدة حسب كل حالة.