شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطوات الحصول على إعانات ومساعدات من بنك ناصر الاجتماعي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت بتول عصامالسبت، 17 مايو 2025 10:53 م
يبحث عدد كبير من المواطنين عن دور بنك ناصر الاجتماعي في دعم المواطنين، خصوصًا غير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يصرف البنك الإعانات والمساعدات للفئات المستحقة.أنواع المساعدات المقدمة:
1. ذوي الاحتياجات الخاصة:
- المساعدة في شراء كراسي متحركة، دراجات بخارية، وأجهزة تعويضية.
2. العمليات الجراحية الكبرى:
- زراعة الكبد أو الكلى، وقوقعة الأذن، بالتعاون مع المستشفيات الحكومية.
3. دعم نقدي:
- لمرضى الأمراض المزمنة والمستعصية.
- للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.
4. دعم في حالات الطوارئ والكوارث:
- زلازل، سيول، حوادث قطارات وغيرها (مساعدات نقدية أو عينية). الشروط والمستندات:
- للأمراض المزمنة: بحث اجتماعي، تقرير طبي من مستشفى حكومي عليه خاتم شعار الجمهورية، صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- للعمليات الجراحية: يتم التعاون مع المستشفيات الحكومية مباشرة، والمستشفى بتخاطب البنك ببيانات الحالات.
- لشراء الأجهزة والدراجات: يتم التنسيق مع لجان الزكاة التابعة للبنك، تقديم بحث اجتماعي، أوراق الكومسيون الطبي، وصورة البطاقة.
- في جميع الحالات: تقديم المستندات للبنك، يتم دراسة الحالة وتحديد قيمة المساعدة حسب كل حالة.
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