شكرا لقرائتكم خبر عن يبدأ من 5 جنيهات.. تعرف على أسعار تذكرة ركوب الأتوبيس الترددى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، أن قيمة تذكرة ركوب الأتوبيس الترددى 15 جنيها بالمرحلة الأولى التي تشمل 14 محطة، موضحا أن أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي على النحو التالي 4 محطات بـ 5 جنيهات و9 محطات بـ 10 جنيهات و 14 محطة بـ 15 جنيها.

وأكد الوزير في تصريحات له، أن الأتوبيس الترددي سيستقبل الجمهور ويكون جاهزا للتشغيل بحلول يوليو المقبل، موضحا أنه جار تدريب جميع سائقي الأتوبيسات المخصصة للمرحلة الأولى على المسار المخصص له، وأماكن التوقف بالمحطات، وزمن التقاطر المخطط بين كل أتوبيس وآخر؛ حيث سيبلغ زمن التقاطر 3 دقائق بما يعادل 20 أتوبيسا في الساعة وستصل مدة التقاطر إلى دقيقة ونصف دقيقة في أوقات الذروة؛ وذلك من أجل تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، مع التأكيد على أنه خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع سيتم تسيير 100 أتوبيس كهربائي مكيف الهواء.

وأوضح أن سعة كل أتوبيس تصل إلى 66 راكبا بما يعادل ( 5 ميكروباصات )، وذلك لنقل 3200 راكب بالساعة في الاتجاهين؛ لافتا إلى أنه تم إنتاج هذه الأتوبيسات محليا في مصر وذلك في أطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين مختلف الصناعات، ومنها صناعة الأتوبيسات، وعدم استيراد أي اتوبيسات من الخارج، وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.