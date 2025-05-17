شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سعر أول سيارة كهربائية في مصر وموعد تصنيعها والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس محمد السعداوى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية ، تفاصيل تصنيع أول سيارة كهربائية وتقليدية ملاكي بشركة النصر للسيارات في تصريحات لـ"الخليج 365"، حيث أشار لأن سيارة النصر للسيارات الجديدة ستكون في شوارع مصر خلال العام الجارى حيث يتم الان الانتهاء من اللمسات الأخيرة للمصانع ،سواء السيارة الملاكي التقليدية أو الكهرباء.

أضاف السعداوى أن إيرادات النشاط: 20067 ألف جنيه عن العام المالي 2023/2024 ،مقابل 98296 ألف جنيه عن العام المالي 2022/2023.



أوضح انه تم تأهيل مصنع3 (مصنع الأتوبيسات): انتهت شركة النصر للسيارات بتاريخ 15 /12/ 2024 من إعادة تأهيل مصنع 3 (مصنع الأتوبيسات) وبنسبة إنجاز 100 وذلك لإتمام تصنيع وتوريد 150 أتوبيس لوزارة النقل على دفعات على أن يتم تسليم الدفعة الأخيرة في سبتمبر 2025، وقد تم إنتاج أول أتوبيس بتاريخ 31 /10/ 2024.



كما تم تأهيل مصنعي 4 ،5 (سيارات الركوب): تعمل حالياً شركة على إعادة تأهيل مصنعي 4 و5 والخاصين بسيارات الركوب وذلك بداية من 15 /5/ 2024 كما تم استيراد خطوط الإنتاج التي يحتاج إليها المصنع وهي (خط التجميع – خط الدهان – خط الألبو) ومن المخطط وصول الخطوط في مايو 2025.

وعلى أرض الواقع ينتظر السوق المصرى تصنيع أول سيارة كهربائية وتقليدية بشركة النصر للسيارات، حيث من المتوقع أن يصل سعر السيارة الكهربائية لنحو مليون جنيه وحسب فئة السيارة ومواصفاتها.

وكشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، أنه من المنتظر طرح أول سيارة مصرية بشركة النصر للسيارات خلال 3 أو 4 أشهر، سيارات ملاكى تقليدية، وسيارات ملاكي كهربائية، في السوق المحلية، كمرحلة أولى، ثم التصدير مع التوسع في عملية التصنيع بمكون محلي يتراوح من 45% الي 60% .

وفيما يتعلق بالأسعار يرجح وفق التوقعات المبدئية أن تكون أقل من أسعار السوق المحلى لكلا النوعين ، ويتراوح من 700 ألف لمليون جنيه ،والمبلغ قابل للزيادة بنحو 100 ألف جنيه حسب فئات السيارة وفى السيارة الكهربائية قد يصل لمليون جنيه ، لا سيما أن الدولة سبق وأعلنت عن تقديم دعم مقداره 50 ألف جنيه لمن يشترى السيارات الكهربائية فى مراحلها الأولى كنوع من التشجيع لها، والتشجيع للتوسع فى هذه الصناعة فى السوق المصرى.

وبحسب المصادر فإن شركة النصر للسيارات برئاسة الدكتور خالد شديد، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب، مع مجموعة الصافى تعمل على قدم وساق لسرعة إنجاز هذا المشروع الذى ينتظره كل المصريين خاصة بعد تصنيع عدد من الأتوبيسات.

ووفق المصادر، سيتم حجز السيارة الجديدة من خلال موقع ستعلن عنه الشركة مخصص للحجز وخدمات ما بعد البيع بالتنسيق مع شركاء محليين، وسيتم تدشينه قبيل تصنيع أول سيارة جديدة.

من المنتظر أن تلبي السيارة الجديدة طموحات المستهلك المصري من حيث الإمكانيات المناسبة ، مع التوسع في محطات الكهرباء لضمان انتشار تلك النوعية من السيارات الكهربائية.

وقال المهندس محمد السعداوي رئيس القابضة المعدنية في تصريحات، له أنه تم إنفاق 2.7 مليار جنيه لإحياء نشاط شركة النصر للسيارات بعد توقفها لسنوات طويلة، وخلال الصيف المقبل سننتج أول سيارة بشركة النصر للسيارات، لافتا إلى أن مصانع النصر للسيارات لا تقارن، وبها إمكانيات كبيرة وهناك 9 مصانع متنوعة .

من جانبه أشار الدكتور خالد شديد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لـ شركة النصر للسيارات فى تصريحات له ان السيارة سيتم طرحها الصيف المقبل ، لافتا إلى أن قطاع السيارات يحدد الإنتاجية بالساعة، وبالفعل لدينا عملية تطوير وسننتج سنويا 20 ألف سيارة، ولدينا 10 روبوت للدهانات وأفران على أعلى مستوى، بالإضافة الى 50 خط تجميع للسيارات الكهرباء والسيارات التقليدية، ويمكن لكل خط تصنيع 30 ألف سيارة سنويا بطاقته القصوى.

