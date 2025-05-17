شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب مدينة كياوكسى بولاية ماندالاى فى ميانمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر مساء السبت منطقة قرب مدينة كياوكسى بولاية ماندالاى فى ميانمار، بحسب ما أفاد المركز الألمانى لأبحاث علوم الأرض (GFZ).

ووقعت الهزة الأرضية في تمام الساعة 9:54 مساءً بالتوقيت المحلي (15:54 بالتوقيت العالمى المنسق)، على عمق 10 كيلومترات فقط، ما يجعل الزلزال من النوع الضحل الذى يُشعر به بوضوح.

ووفقًا للبيانات الأولية، لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة، غير أن شهود عيان أشاروا إلى شعور واضح بالهزة في عدة مدن مجاورة، منها ميكتيلا وساغاينج وماندالاى، حيث سجلت بعض الحالات لسقوط أغراض خفيفة وتحطم نوافذ.

وتقع مدينة كياوكسي، التي تبعد نحو 31 كيلومترًا عن مركز الزلزال، في منطقة مأهولة بالسكان، إذ يقطنها حوالي 50 ألف نسمة. وتشير التقارير إلى أن السكان شعروا بالزلزال كهزة خفيفة إلى متوسطة.

ويأتي هذا الزلزال بعد قرابة شهر من هزات أرضية قوية ضربت البلاد مسببة خسائر واسعة، ما يثير مخاوف من نشاط زلزالي متجدد فى المنطقة.

هذا وتواصل شبكات الرصد العالمية، بما فيها VolcanoDiscovery وRaspberryShake، مراقبة الوضع وتحديث البيانات الزلزالية في حال حدوث تغيرات في قوة أو موقع الزلزال.

وتدعو الجهات المختصة السكان في المناطق المتأثرة إلى توخي الحذر ومشاركة تجاربهم من خلال تطبيقات وتقارير المواطن لتعزيز فهم التأثيرات المحلية للزلزال.