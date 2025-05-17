شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع السورى يعلن دمج كل المجموعات العسكرية تحت مظلة الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الدفاع السورى مرهف أبو قصرة، اليوم "ننقل اليوم لشعبنا الكريم نبأ دمج كافة الوحدات ضمن وزارة الدفاع"، مؤكدا "الدمج ما كان ليتحقق لولا تضافر الجهود، ونشكر قادة وجنود الوحدات العسكرية على تعاونهم"، بحسب وسائل إعلام سورية.

وأضاف "نشدد على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة في مدة أقصاها 10 أيام، وأن أي تأخير في الالتحاق بالوزارة يقتضي اتخاذ إجراءات مناسبة وفق القوانين".