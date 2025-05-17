شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يجبر 300 ألف فلسطينى على النزوح إلى جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام فلسطينية بقطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلى أجبرت 300 ألف فلسطينى من شمال غزة على المغادرة إلى جنوب القطاع، ودمرت ألف وحدة سكنية خلال 48 ساعة.

وأضافت أن 200 فلسطينى استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلى على غزة خلال 48 ساعة.

من ناحية أخرى، أكدت إيناس حمدان مدير مكتب الإعلام والتواصل في وكالة الأونروا بقطاع غزة، أن الظروف في قطاع غزة كارثية والقصف مستمر والإخلاء القسري يغطي 70% من مساحة القطاع ومعظم السكان يتم دفعهم في مساحة ضيقة، مشددا على أنهم يتم دفعهم نحو ثلث مساحة القطاع وحصار مطبق على جميع الجهات.

وأضافت إيناس حمدان، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، أنه لا يتم دخول أي مساعدات إنسانية وآخر مساعدات دخلت كانت في أواخر شهر مارس وفي مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي، مؤكدة أن معظم السكن يواجهون انعدام الامن الغذائي.

وأشارت إلى أن هناك 470 ألف شخص في القطاع مدرجون في قائمة الأشد جوعا ولا يحصلون على أي إمدادات غذائية وتراكم النفايات ولا يستطيعون التخلص منها بسبب الظروف الأمنية، موضحة أن إجراءات النزوح القسري التي ينفذها جيش الاحتلال يجعل من الصعب الوصول للمواطنين والأزمات متعددة ومركبة.