شكرا لقرائتكم خبر عن غدا آخر فرصة للتقديم على 1072 وظيفة فى الإمارات برواتب تصل إلى 4000 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى وزارة العمل، غدا الأحد، من تلقى طلبات التقديم على 1072 فرصة عمل، فى شركة للمقاولات العامة بالإمارات، وذلك برواتب تصل إلى 4000 درهم كل شهر، وأجور إضافية وفقا للإنتاجية، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكتب التمثيل العمالى بدولة الإمارات.

فرص العمل المتوفرة:

- 200 مِركب هياكل عام.

- 197 بناء عام.

- 86 نجار مسلح.

92 حداد تسليح بناء.

- 74 لحام.

- 80 مساعد بناء.

- 20 كهربائى صِناعى.

- 30 ميكانيكى مُحرك ديزيل.

- 4 عامل مضخات "سباك ".

- 50 مُشغل رافعة.

- 100 سائق حاصل على رخصة قيادة إماراتية "فئة الثقيل"، أو رخصة قيادة من دول مجلس التعاون الخليجى على نفس الفئة.

توفر فرص العمل مميزات مثل السكن والمواصلات، وتأمين صحى، وإجازات أسبوعية وسنوية، وأن العمل لمدة 8 ساعات، علما بأن التقديم من الثلاثاء الماضى 13-5-2025، وينتهى غدا الأحد.

رابط التقديم: