شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالسبت، 17 مايو 2025 09:08 م
كشفت الحسابات الفلكية لمعهد الفلك، أن غرة شهر ذي الحجة 1446هـ فلكياً يوم الأربعاء 2025/5/28م، وتكون وقفة عرفات لعام 1446هـ فلكياً يوم الخميس 2025/6/5، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ فلكياً يوم الجمعة 2025/6/6م.
وينشر ”الخليج 365” مواعيد وتوقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 2025، فى مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، كما يلى:
القاهرة 6:19
الجيزة 6:19
الإسكندرية 6:21
بورسعيد 6:11
السويس 6:13
العريش 6:06
الطور 6:13
سانت كاترين 6:11
طابا 6:05
شرم الشيخ 6:11
دمنهور 6:19
طنطا 6:18
المنصورة 6:16
الزقازيق 6:16
بنها 6:18
شبين الكوم 6:18
كفر الشيخ 6:17
الفيوم 6:22
بنى سويف 6:21
المنيا 6:25
أسيوط 6:25
سوهاج 6:25
قنا 6:21
أسوان 6:25
أبو سمبل 6:34
مرسى مطروح 6:31
الغردقة 6:15
الخارجة 6:33
الإسماعيلية 6:13
دمياط 6:13
السلوم 6:39
نويبع 6:07
حلايب 6:14
شلاتين 6:16
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