شكرا لقرائتكم خبر عن د. أيمن عاشور.. عقل استراتيجي يقود نهضة التعليم العالي في مصر بتوجيهات رئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الوزير يصنع تحولات جذرية في الملف.. جودة أكاديمية وبنية حديثة وجذب دولى للطلاب الوافدين منصة " ادرس في مصر" نافذة مصر للعالم لجذب العقول الوافدة وزارة التعليم العالي توسع الأسواق التعليمية الخارجية وتروج للبرامج الجامعية المصرية



في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز مكانة مصر كمركز تعليمي وبحثي إقليمي، يبرز الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى كأحد العقول الاستراتيجية التي تقود نهضة حقيقية في قطاع التعليم العالي، بخطوات مدروسة ورؤية طموحة، يعمل عاشور على تطوير البنية الأكاديمية، وتحسين جودة التعليم، وجذب الطلاب الوافدين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويسعي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز مكانة مصر كوجهة تعليمية رائدة على مستوى العالم، وفق خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى جذب الطلاب الوافدين إلى الجامعات المصرية.

وتأتي هذه الخطة ضمن رؤية الوزارة لتوسيع نطاق التعليم العالي وتعزيز التفاعل الأكاديمي الدولي، مما يساهم في إثراء التجربة التعليمية في مصر ويعزز من سمعتها كمقصد علمي متميز، وفي إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور، لتعزيز مكانة مصر كمقصد تعليمي دولي، نظمت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين سلسلة من الفعاليات الترويجية المتخصصة للتعليم في الخارج، ضمن استراتيجية الوزارة للتوسع في الأسواق التعليمية العالمية وتوفير منصات فعالة للجامعات المصرية للتواصل المباشر مع الطلاب الدوليين وعائلاتهم.

وخلال هذه الفعاليات تم استعراض آليات التقديم للدراسة في مصر، والتعريف بالمزايا التي تقدمها المؤسسات الأكاديمية المصرية للطلاب الدوليين، بالإضافة إلى شرح الخدمات التي توفرها منصة "ادرس في مصر"، كما استعرض ممثلو الجامعات البرامج الأكاديمية المتنوعة التي تقدمها الجامعات المصرية، مع التركيز على التخصصات الحديثة والبرامج التي تُدرس باللغة الإنجليزية، والتسهيلات المقدمة في إجراءات القبول.

وتأتى هذه المبادرات في إطار التزام الوزارة بتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب المعايير العالمية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

ويعمل الدكتور أيمن عاشور بجهد غير مسبوق في سبيل النهوض بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، حيث يبذل الوزير كل ما في وسعه لضمان تحسين جودة التعليم الجامعي وتوسيع نطاق البحث العلمي بما يتماشى مع التحديات والمتغيرات العالمية، ولا يتوانى الوزير عاشور في بذل الجهود اللازمة لتنفيذ خطط طموحة تهدف إلى رفع مكانة الجامعات المصرية على الساحة الدولية، ويسعى جاهدا لتحسين بيئة التعليم لتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب المصريين والدوليين على حد سواء.