شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: نحرص على العمل مع الجامعة العربية لمواجهة عدم الاستقرار بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر



بيشوى رمزى

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن المنظمة الدولية حريصة على العمل مع جامعة الدول العربية، في ظل حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

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وشدد، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بغداد، على ضرورة تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في غزة، والإفراج غير المشروط عن المحتجزين وإدخال المساعدات، مشيرًا إلى أن تنفيذ حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام، ويجب العمل على تنفيذه لتعزيز السلام بالمنطقة، مشددًا على رفضه لتوسيع إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة.

وأضاف أن هناك تنسيقا للجهود من أجل تحقيق السلام في السودان، موضحا أن الإقليم والعالم كله يواجه تحديات كبيرة.