شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: توفير أقصى درجات تأمين نقل أسئلة الدبلومات من المطبعة للجان والان مع تفاصيل الخبر

استعدادا لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥، التى تبدأ 29 مايو الجارى، تفقد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ورئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، يرافقه الدكتورة أماني قرني، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني ونائب رئيس عام الامتحانات، سير العمل داخل المطبعة السرية للتعليم الفني، وعدد من لجان النظام والمراقبة، ولجان الإدارة، وذلك للوقوف على جاهزية الامتحانات وضمان انتظام سير العمل بدقة وكفاءة، كما تابع أعمال تجهيز الصناديق ("أعمال الصندقة")، وآليات نقلها عبر وسائل النقل المختلفة وخطوط السكك الحديدية، ووجه بسرعة حل أي مشكلات قد تواجه مرافقي صناديق الأسئلة، مشددًا على أهمية وتذليل كافة العقبات لضمان انسيابية العملية الامتحانية في جميع مراحلها.

وأكد الدكتور عمرو بصيلة على ضرورة توفير أقصى درجات التأمين لعمليات نقل الصناديق من المطبعة السرية إلى مقار اللجان، حرصًا على سرية الامتحانات وسلامتها.

وراجع موقف تسجيل استمارات الطلاب المتقدمين للامتحانات، مشددًا على الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة دون قبول أية استثناءات، حرصًا على تطبيق اللوائح المنظمة للعمل بدقة وعدالة، ورافق الدكتور عمرو بصيلة خلال الجولة كل من: محمد حسن، مدير عام الإدارة العامة للتعليم التجاري والفندقي وإبراهيم طاهر، رئيس اللجنة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية ومصطفى أبواليزيد، مدير مكتب رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني.

تأتي هذه الجولات في إطار حرص الوزارة على ضمان الجاهزية الكاملة لعقد الامتحانات بكفاءة وشفافية، ومتابعة أدق التفاصيل لضمان حسن سير العمل وتحقيق أفضل النتائج للطلاب.

متابعة المطبعة السرية بامتحانات الدبلومات الفنية

متابعة المطبعة السرية