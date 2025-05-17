شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 16 شخصا بسبب الطقس السيئ في ولايتى ميسورى وكنتاكى بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

قالت السلطات الأمريكية، إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما اجتاح الطقس السيئ أجزاء من ولايتي ميسوري وكنتاكي منذ يوم الجمعة إلى صباح اليوم السبت، بحسب " nbcnews".

وقال قائد شرطة مقاطعة لوريل بولاية كنتاكي، جون روت، إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب عدد كبير منهم بجروح بالغة. وأضاف أن إعصارًا ضرب المنطقة في وقت متأخر من ليلة الجمعة، وأن البحث عن ناجين مستمر.

وقال مسؤولون إن خمسة أشخاص قتلوا في سانت لويس، واثنان آخران في مقاطعة سكوت في جنوب شرق ميسوري.

وفي مؤتمر صحفي مسائي، قال مسؤولون في سانت لويس إن أكثر من 5 آلاف منزل ربما تأثرت بالطقس القاسي بعد الظهر.

وقال متحدث باسم مستشفى سانت لويس للأطفال ومستشفى بارنز-جويش إن المرافق استقبلت ما لا يقل عن 35 مريضًا في المجموع، حيث استقبلت منشأة الأطفال 15 مريضًا بينما استقبلت بارنز-جويش ما لا يقل عن 20 مريضًا، ومن المحتمل أن يكون 30 منهم قد أصيبوا نتيجة للطقس القاسي.

وصرح المتحدث الرسمي بأنه من المتوقع خروج جميع مرضى مركز الأطفال، باستثناء اثنين، مساء الجمعة؛ وقد أُبلغ سابقًا عن حالة أحدهم الحرجة. وأضاف المتحدث أن بعض مرضى مركز بارنز-جويش سيخرجون، بينما يُقال إن آخرين في حالة خطيرة.

في المؤتمر الصحفي الأخير، أعلنت عمدة المدينة كارا سبنسر ارتفاع عدد القتلى من أربعة إلى خمسة. وكانت قد ذكرت سابقًا أن اثنين من القتلى لقي حتفه في نورث سيتي، حيث أُبلغ عن حدوث دوامة.

وقال رئيس البلدية إن قطاعا شماليا من المدينة من فورست بارك إلى الحدود الشمالية كان خاضعا لحظر تجول حتى الساعة السادسة صباحا.

وقال رئيس الإطفاء دينيس جينكرسون إن الطقس السيئ ضرب حوالي 20 كتلة مربعة من المدينة.

وقال المتحدث باسم شرطة سانت لويس ميتش ماكوي إن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية بمساعدة دورية الطرق السريعة بولاية ميسوري ومستجيبي المقاطعات المحيطة.