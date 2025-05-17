شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: لا سلام دون دولة فلسطينية حتى لو نجحت إسرائيل فى التطبيع مع كل العرب (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والثلاثين، المنعقدة بالعاصمة العراقية بغداد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الأوضاع الإقليمية، وما تشهده المنطقة العربية من تحديات جسيمة، خاصة ما يتعلق بالحرب الجارية في غزة، فضلاً عن الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا والصومال، كما ناقش الاجتماع جهود الارتقاء بالعمل العربي المشترك بما يتفق مع تطلعات الشعوب العربية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسى ألقى كلمة مصر خلال القمة، والتي تناولت رؤية مصر بشأن مختلف القضايا محل النقاش.

وفيما يلى جانب من رسائل الرئيس السيسى خلال كلمته في القمة:



الحرب على قطاع غزة تتحدى كل القوانين والأعراف الدولية

نعتزم تنظيم مؤتمر دولى للتعافى المبكر وإعادة إعمار غزة

أطالب الرئيس ترامب ببذل كل الجهود لوقف إطلاق النار فى غزة

مصر كثفت جهودها السياسية لوقف نزيف الدم الفلسطينى

القضية الفلسطينية تمر بمرحلة من أشد مراحلها خطورة

لم تبق آلة الحرب الإسرائيلية، حجرا على حجر، ولم ترحم طفلا أو شيخا

حتى لو نجحت إسرائيل فى إبرام تطبيع مع الدول العربية فإن السلام الدائم سيظل بعيد المنال ما لم تقم الدولة الفلسطينية

الشعب الفلسطينى يتعرض لجرائم ممنهجة وممارسات وحشية

قطاع غزة تعرض لعملية تدمير واسعة، لجعله غير قابل للحياة

فى الضفة الغربية، لا تزال آلة الاحتلال، تمارس ذات السياسة القمعية من قتل وتدمير

انفوجراف الرئيس السيسي