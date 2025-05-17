شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد.. انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة ببعض المناطق واستمرارة الموجة الحارة جنوبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب – محمود راغبالسبت، 17 مايو 2025 03:13 م
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد 18 مايو 2025، انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
ومتوقع غدا طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء.
ومتوقع غدا نشاط رياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، واضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر.
وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:الطقس فى القاهرة
العظمى 36 درجة.
الصغرى 21 درجة.
العظمى 26 درجة.
الصغرى 19 درجة.
العظمى 25 درجة.
الصغرى 18 درجة.
العظمى 46 درجة.
الصغرى 26 درجة.
العظمى 47 درجة.
الصغرى 28 درجة.
العظمى 47 درجة.
الصغرى 29 درجة.
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