شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى بقمة بغداد: مصر مستمرة فى جهودها لدعم الأشقاء فى ليبيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من الرسائل خلال كلمته فى القمة العربية الـ 34 بالعراق ومنها بخصوص ما يحدث على الساحة الليبية في الوقت الراهن.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته "أما ليبيا، فإن مصر مستمرة فى جهودها الحثيثة، للتوصل إلى مصالحة سياسية شاملة، وفق المرجعيات المتفق عليها من خلال مسار سياسى ليبى، يفضى إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، تمكن الشعب الليبى من اختيار قيادته، وتضمن أن تظل ليبيا لأهلها مع خروج كافة القوات والميليشيات الأجنبية من ليبيا".

وفيما يلى رسائل الرئيس السيسى عن الأوضاع فى ليبيا:

مصر مستمرة فى جهودها الحثيثة، للتوصل إلى مصالحة سياسية شاملة

المصالحة تكون وفق المرجعيات المتفق عليها، من خلال مسار سياسى ليبى

المصالحة يجب أن تفضى إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تمكن الشعب الليبى من اختيار قيادته

المصالحة يجب أن تضمن أن تظل ليبيا لأهلها مع خروج كل القوات والميليشيات الأجنبية من ليبيا