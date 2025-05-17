شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصرى يشارك باحتفال سفارة أيرلندا بـ50 عامًا على العلاقات مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الهلال الأحمر المصري، اليوم، في احتفالات سفارة أيرلندا بمناسبة مرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الأيرلندية، والتي تٌقام بمقر السفارة بالزمالك، وتستمر حتى الثامنة مساء اليوم، وتتضمن الفعاليات حفل موسيقي، قفز حواجز للخيول، أنشطة ترفيهية للأطفال، جناح فني، معرض للمنتجات اليدوية.

يقدم الهلال الأحمر المصري، عدد من الخدمات خلال اليوم، بمشاركة عشرات المتطوعين، تتضمن فرق الاستجابة أثناء الطوارئ لتقديم خدمات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة ومعاونة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركين في الاحتفالية، فرق إدارة الشباب وتنمية التطوع للتعريف بالهلال الأحمر وطرق وآليات التطوع.

وتقوم فرق الهلال الأحمر المصري بالمشاركة في الاحتفالية بنشر ثقافة التطوع ومساعدة الراغبين على التطوع أو التبرع لدعم جهود وخدمات الجمعية، وتقديرًا لجهوده الإنسانية تخصص سفارة ايرلندا عائد اليوم لصالح جمعية الهلال الأحمر المصري.

وفي هذا الإطار، يتقدم الهلال الأحمر المصرى من خلال الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي بالشكر إلى سفارة أيرلندا على التعاون ودعم جهود الهلال الأحمر المصري بتخصيص عائد اليوم لصالحه.

وفي إطار جهود الهلال الأحمر المصري لدعم الأسر المنتجة، تشارك فرق المعارض وتنمية الموارد المختصة بتسويق منتجات الحرف اليدوية، التي تنتجها أندية المرأة بمقرات الهلال الأحمر.

وتتضمن معروضات الأسر المنتجة المشاركة في احتفالية 50 عامًا على العلاقات المصرية الأيرلندية، مشغولات حرفية مثل الخيامية، سجاد يدوي، قطع ديكور مصنوعة من التالي وفن الديكوباج، وذلك من انتاج اندية المرأة التابعة للهلال الأحمر المصري بالقاهرة، والمصنوعة بأيدي سيدات من الأسر المنتجة ومتدربات مقرات الهلال الأحمر المصرى .

ويمكن للمشاركين في الاحتفالية الاستفسار عن خدمات الهلال الأحمر المصري أو طلب الدعم و الحصول على خدمات الإسعافات الأولية من خلال التوجه إلى نقطة تمركز الهلال، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم ( 15322)، هذا إلى جانب تفقد فرق الهلال أرجاء الاحتفالية على مدار ساعات اليوم.



مشاركة الهلال الأحمر المصري في احتفال سفارة أيرلندا



مشاركة الهلال الأحمر المصري في احتفال سفارة أيرلندا



مشاركة الهلال الأحمر المصري في احتفال سفارة أيرلندا



مشاركة الهلال الأحمر المصري في احتفال سفارة أيرلندا