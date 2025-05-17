شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تطلق المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة التضامن الاجتماعى بعد غدًا الإثنين المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتتضمن محاور برنامج "تعزيز قيم وممارسات المواطنة" تحقيق التنمية الشاملة ورفع الوعي المجتمعي بقيم المواطنة وتعزيز ممارسات التربية الإيجابية والتنشئة على قيم وممارسات حقوق المواطنة داخل الأسر والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تعزيز آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المستهدفة ورفع الوعي بالثقافة والتراث المحلي، كذلك بناء قدرات مجموعات نوعية ولجان مجتمعية من الفئات المؤثرة في المجتمع لضمان استدامة المشروع ، ويشهد البرنامج تنفيذ أنشطة تعتمد على استغلال التراث الشعبي والثقافي للقرى بهدف تعزيز روح الانتماء ونشر ثقافة التنوع وقبول الآخر.



