شكرا لقرائتكم خبر عن "أرض 12"..مشروع تخرج يوثق تراث مدينة القصير ويحصد المركز الأول بإعلام حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل طلاب شعبة الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام بكلية الآداب، جامعة حلوان، على المركز الأول على مستوى القسم من خلال مشروع تخرجهم الوثائقي "أرض 12"، ضمن أربعة مشاريع منافسة هذا العام، حيث أن الفيلم، الذي جاء تحت إشراف الدكتورة إنجي رجب وهبة مجدي، لم يكتفِ بالتميز العام، بل حصل أيضًا على المركز الأول في فئات التصوير، المونتاج، والإخراج، ليعكس بذلك مستوى جهدهم في التنفيذ والمحتوى.



و"أرض 12" هو فيلم وثائقي يرصد التاريخ العريق والحياة المعاصرة في مدينة القصير الواقعة على ساحل البحر الأحمر، حيث يسرد ماضي المدينة وحاضرها، من خلال تسليط الضوء على سكانها، عاداتهم وتقاليدهم، في محاولة للحفاظ على الهوية الثقافية للمكان، ويضم الفيلم شهادات حية من شخصيات بارزة، أبرزها مدير جمعية المحافظة على تراث القصير، والمؤرخ طه حسين، إلى جانب الحاج علي حسن كبير قبيلة العبابدة، الذين ساهموا في تقديم صورة غنية وموثقة عن المدينة.



وضم فريق العمل 25 طالبًا وطالبة، هم: دعاء سالم لبيب، هاجر مهدي، أمجد مدحت خضر، نوران حمدي حسن، سلمى حامد فاروق، شهد أحمد شحاته، حبيبة عادل منير، نورهان محمود محمد، فرح محمد محي الدين، منه سامح محمد، عبير سيف سيد، رحمه أحمد محمد، عبدالرحمن علي عبدالمتجلي، محمد أحمد محمد، نورهان مجدي فوزي، فرح محمود سيد، عهد أحمد محمد، أمسيه مسلم حسن، ساره شريف سيد، نورهان طارق شعبان، رنا عبدالحميد عبدالرحيم، منه الله خالد محمد، ندى عادل عبدالحميد، عائشه أحمد عبدالمنعم، ومادونا عادل لطفي.

ودعمت الطلاب فى مشروع تخرجهم رئيسة قسم الإعلام الدكتورة سحر فاروق، وتحت رعاية عميد كلية الآداب أ.د أحمد راوي، اللذين أشادا بجهود الطلاب والمشرفين، مؤكدين أن هذا الإنجاز يعكس تميز قسم الإعلام بجامعة حلوان وريادته في إعداد كوادر إعلامية قادرة على المنافسة.



مشروع تخرج اعلام

مشروع تخرج الطلاب