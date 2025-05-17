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1000 وظيفة فى الإمارات ورواتب تصل إلى 4000 درهم شهريا.. رابط التقديم

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1000 وظيفة فى الإمارات ورواتب تصل إلى 4000 درهم شهريا.. رابط التقديم

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القاهرة - سامية سيد - تنتهى وزارة العمل، اليوم، من تلقى طلبات التقديم على 1072 فرصة عمل ، في شركة للمقاولات العامة بالإمارات، وذلك برواتب تصل إلى 4000 درهم كل شهر، وأجور إضافية وفقا للإنتاجية، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات.

فرص العمل المتوفرة:
- 200 مِركب هياكل عام.
- 197 بناء عام.
- 86 نجار مسلح.
92 حداد تسليح بناء.
- 74 لحام.
- 80 مساعد بناء.
- 20 كهربائي صِناعي.
- 30 ميكانيكي مُحرك ديزيل.
- 4 عامل مضخات "سباك ".
- 50 مُشغل رافعة.
- 100 سائق حاصل على رخصة قيادة إماراتية "فئة الثقيل"، أو رخصة قيادة من دول على نفس الفئة.

وقالت إن المميزات هي توفير سكن ومواصلات، وتأمين صحي ، وإجازات أسبوعية وسنوية ،وأن العمل لمدة 8 ساعات..علما يأن التقديم بدء من الثلاثاء الماضى 13-5-2025،ويستمر لمدة 5 أيام على الرابط التالي :
https://egyres.manpower.gov.eg/Request_UAE/index

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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