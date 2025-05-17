شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح وصيانة الأسوار الحديدية بكوبرى أرض اللواء فى الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على الجهود المبذولة من قبل مديرية الطرق بالمحافظة في تنفيذ أعمال إصلاح وتركيب بعض الأسوار الحديدية لكوبري أرض اللواء المتهالكة او المفقودة.

وأكد محافظ الجيزة، أن المحافظة حريصة على رفع كفاءة الطرق والكباري والتأكد من سلامتها حفاظاً علي سلامة المواطنين مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية خلال تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير لضمان جودة الأعمال واستدامتها.

وأضاف النجار: "نسعى لتكثيف حملات الصيانة للكباري لتقليل المخاطر وتحقيق الانسيابية والسيولة المرورية المطلوبة، بما ينعكس إيجابيًا على توفير تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين اليومية".



إصلاح وصيانة الأسوار الحديدية بكوبري أرض اللواء



إصلاح وصيانة الأسوار الحديدية بكوبري أرض اللواء