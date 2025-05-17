شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر العام يلتقى رئيس هيئة الاستثمار فى هونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

التقى السفير باهر شويخي القنصل العام المصرى في هونج كونج ألفا لاو، رئيس هيئة الاستثمار فى هونج كونج، وذلك بهدف بحث ترتيبات الزيارة التي من المقرر أن تقوم بها الأخيرة إلى مصر خلال الشهر الجارى ضمن وفد حكومى، وذلك للمشاركة في مؤتمر التعاون التجارى والاقتصادي بين مصر ومنطقة الخليج الكبرى الصينية GBA (تضم اقليمى هونج كونج، ومكاو بالاضافة الى ٩ مدن في إقليم جوانجدونج بجنوب الصين).

أوضح القنصل العام، أن زيارة وفد هونج كونج إلى مصر تأتى تتويجاً للتقدم الذى شهدته مؤخراً العلاقات الثنائية، لاسيما تبادل الزيارات بين الجانبين على المستوى الوزارى، وافتتاح أول مكتب تمثيلى لهيئة الاستثمار فى هونج كونج فى مصر خلال العام الماضى، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين هيئة الاستثمار فى هونج كونج والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى عام 2023، فضلا عن وجود مشروع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار، وأخري لتجنب الازدواج الضريبى يتم التفاوض بشأنهما حاليا بين الجانبين تمهيداً للتوقيع عليهما فى أقرب فرصة.

كما استعرض القنصل العام خلال اللقاء الاجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لتحسين مناخ الاستثمار وتقديم العديد من الحوافز للمستثمرين، ودعوتها للشركات الاجنبية لتوطين مشروعاتها فى مصر. كما تم تبادل الاراء حول كيفية الاستفادة من الموقع الاستراتيجى لهونج كونج، باعتبارها حلقة الوصل بين الصين والاسواق الدولية، من أجل تحفيز مختلف الشركات الصينية والاجنبية التى تتخذ من هونج كونج مقراً لها للاستثمار فى مصر والاستفادة من الحوافز التى توفرها اتفاقيات التجارة الحرة المنضمة اليها مصر، والتى تتيح فرصاً أكبر للوصول الى عدد من الأسواق الاقليمية والدولية.

من جانبها، أعربت ألفا لاو عن تطلعها لزيارة مصر، وبحث فرص تعزيز العلاقات الثنائية مع المسئولين والمستثمرين المصريين، مشيدة بالتطورات الاقتصادية المهمة التي شهدتها مصر خلال الأعوام الماضية، وما شهدته العلاقات الثنائية من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة لاسيما فى مجال التبادل التجارى الذى بلغ ٢،١ مليار دولار هونج كونج خلال عام 2024 بزيادة قدرها 5.4 % عن العام السابق.