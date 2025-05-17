شكرا لقرائتكم خبر عن "فتراحموا" موضوع خطبة الجمعة القادمة للتوعية بقيمة التراحم بين الزوجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 23 مايو 2025 م، الموافق 25 من ذي القعدة 1446 هـ، بعنوان: "فتراحموا"، كما أشارت الوزارة إلى أن الهدف المنشود من هذه الخطبة والمراد توصيله للجمهور هو: (التوعية بقيمة التراحم بين الزوجين وفضلها، والتحذير من مخاطر وآثار العنف الأسري على الفرد والأسرة والمجتمع).

وكانت قد عقدت وزارة الأوقاف برنامج لقاء الجمعة للأطفال بالمساجد، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا، وضمن جهودها في غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء؛ إذ عقدت وزارة الأوقاف عدد (27) ندوة بالمساجد الكبرى، ضمن برنامج لقاء الجمعة للأطفال تحت عنوان: "قصة بناء الكعبة.. دروس وعبر".

وشهد البرنامج إقبالًا كبيرًا من الأطفال وذويهم على حد سواء؛ إيمانًا منهم برسالة المسجد، والذي يمثِل ملاذًا آمنًا للأطفال ومتنفسًا طبيعيًا لهم.

كما شهدت اللقاءات شرح قصة بناء الكعبة وما فيها من دروس وعبر.

ويأتي هذا البرنامج انطلاقا من اهتمام الوزارة بالنشء، وضرورة غرس القيم النبيلة والمنهج الوسطي، والفكر المستقيم في عقولهم، وتعويدهم على التعلق بالمساجد واحترامها، وربطهم بالعبادة الصحيحة، وحمايتهم من المناهج والأفكار الهدامة والمتطرفة، فهم مستقبل الوطن فيما بعد، وعليهم تتعلق الآمال.