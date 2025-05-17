شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يتابع إنتاج السكر المحلى فى المنيا بجولة ميدانية الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية جولة تفقدية بعد غدا الإثنين، على مصنع سكر أبو قرقاص التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية للاطمئنان على انتظام العمل وإنتاج السكر المحلى، ومن المقرر أيضا تفقد الصوامع والمنشآت التموينية بالمحافظة في اطار حرص الوزير على الجولات الميدانية بالمحافظات المختلفة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية خفضت على مدار الأشهر الماضية أسعار العديد من السلع الأساسية نتيجة الإجراءات التى اتخذها وزير التموين، منها تعزيز المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الأساسية لأكثر من 6 أشهر في المتوسط، مما مكن الوزارة في طرح كميات كبيرة من المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين والحد من المغالاة في الأسعار.